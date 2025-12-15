Fenerbahçe'den ayrıldı, küllerinden doğdu: 'Tam bir canavar!'

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek Dinamo Zagreb'in yolunu tutan Miha Zajc, dün akşam deplasmanda oynanan Slaven Belupo karşılaşmasına damga vurdu.

5. ve 45. dakikalarda iki gole imza atan Zajc, 23. dakikada ise Bello'nun golünde asisti yapan isim oldu.

9 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI VERDİ

Kısa sürede takımın liderlerinden biri olan ve Dinamo'lu taraftarların sevgilisi haline gelen Zajc, Hırvatistan 1. Ligi'nde (HNL) çıktığı 9 maçta 2 gol - 5 asist üreterek 7 gole doğrudan katkı sağladı.

"TAM BİR CANAVAR!"

Karşılaşmanın ardından 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için Dinamo taraftarlarının sosyal medyada yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde: