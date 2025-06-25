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Fenerbahçe'den ayrıldı, İtalya Ligi'nin başkanı oldu!

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#Fenerbahçe Beko#Maurizio Gherardini#İtalya Basketbol Ligi
Fenerbahçeden ayrıldı, İtalya Liginin başkanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 17:57

Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Danışmanı Maurizio Gherardini, sarı-lacivertli kulüpteki 11 yıllık görevinden ayrılarak İtalya Basketbol Ligi'nin başkanı oldu.

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Fenerbahçe Beko'da uzun süre genel menajer olarak görev yapan ve son olarak Yönetim Kurulu Danışmanı sıfatıyla çalışmalarını sürdüren Maurizio Gherardini, 11 yılın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı ve İtalya Basketbol Ligi'nin yeni başkanı oldu.

Tek aday olarak girdiği seçimin ardından Gherardini, kulüplere teşekkür ederek basketbolda sürdürülebilirlik, görünürlük ve pozitiflik gibi kavramlara önem vereceğini belirtti.

Görevini devraldığı Umberto Gandini ise Gherardini'ye başarılar diledi.

Gherardini, kariyerinde Toronto ve Oklahoma City Thunder'da önemli görevler üstlenmiş, 2014'ten bu yana ise Fenerbahçe Beko'da görev yapıyordu.

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#Fenerbahçe Beko#Maurizio Gherardini#İtalya Basketbol Ligi

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