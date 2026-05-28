Fenerbahçe'den ayrılan Tedesco'nun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyor?

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı, İtalyan çalıştırıcının geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran 40 yaşındaki teknik direktörün yeniden Rusya'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler, menajerlik şirketi tarafından değerlendirildi.

Ajans, kısa vadede böyle bir hamlenin planlanmadığını belirtti.

"BİR SEÇENEK DEĞİL"

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Domenico Tedesco’nun Rusya Ligi’ne geri dönüşü şu an için öncelikli ya da masada olan bir seçenek değil. Kendisi şu sıralar dinlenme ve yenilenme aşamasında. Fakat bu durum, ilerleyen dönemde yolların yeniden kesişmeyeceği anlamına gelmez. Zamanın ne getireceğini hep birlikte izleyip göreceğiz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen İtalya hoca, Fenerbahçe'deki görev süresi boyunca çıktığı 45 resmi karşılaşmada; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi elde etmişti.