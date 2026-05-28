×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den ayrılan Tedesco'nun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyor?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Rusya
Fenerbahçeden ayrılan Tedesconun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 19:02

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco için menajerlik ajansı sessizliğini bozdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı, İtalyan çalıştırıcının geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran 40 yaşındaki teknik direktörün yeniden Rusya'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler, menajerlik şirketi tarafından değerlendirildi.

Ajans, kısa vadede böyle bir hamlenin planlanmadığını belirtti.

Gözden KaçmasınYıldız futbolcudan Domenico Tedescoya sert sözler: İşe yaramayacak taktik planı vardıYıldız futbolcudan Domenico Tedesco'ya sert sözler: 'İşe yaramayacak taktik planı vardı!'Haberi görüntüle

"BİR SEÇENEK DEĞİL"

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Domenico Tedesco’nun Rusya Ligi’ne geri dönüşü şu an için öncelikli ya da masada olan bir seçenek değil. Kendisi şu sıralar dinlenme ve yenilenme aşamasında. Fakat bu durum, ilerleyen dönemde yolların yeniden kesişmeyeceği anlamına gelmez. Zamanın ne getireceğini hep birlikte izleyip göreceğiz."

Haberin Devamı

Fenerbahçeden ayrılan Tedesconun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyor

FENERBAHÇE KARİYERİ

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen İtalya hoca, Fenerbahçe'deki görev süresi boyunca çıktığı 45 resmi karşılaşmada; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi elde etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Rusya

BAKMADAN GEÇME!