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Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Yunanistan’dan teklif!

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Transfer
Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Yunanistan’dan teklif
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 14:09

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ajax’a transfer olması beklenen ancak gerçekleşmeyen Tadic’e dair önemli bir haber yazıldı.

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Fenerbahçe’den ayrılan ve kulüp arayan Tadic’in, Ajax’a gideceği iddia ediliyordu.

Ajax’ta kontenjan yetersizliğinden dolayı henüz imza atamayan Tadic’e, bu kez de Yunan ekibi talip oldu.

TEKLİF BELLİ OLDU

Buna göre Dusan Tadic’e talip olan takım, Olympiakos oldu.

Şampiyonlar Ligi’de gidecek olmasından dolayı Tadic’in transfere sıcak baktığı aktarılırken, teklif edilen ücret de ortaya çıktı.

Olympiakos Başkanı Marinakis, 2 yıllığına 4 milyon euroluk teklif yaptı. Yıldız isim düşünmek için süre istedi.

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Transfer

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