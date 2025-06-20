Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Yunanistan’dan teklif!

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Fenerbahçe’den ayrılan ve kulüp arayan Tadic’in, Ajax’a gideceği iddia ediliyordu.

Ajax’ta kontenjan yetersizliğinden dolayı henüz imza atamayan Tadic’e, bu kez de Yunan ekibi talip oldu.

TEKLİF BELLİ OLDU

Buna göre Dusan Tadic’e talip olan takım, Olympiakos oldu.

Şampiyonlar Ligi’de gidecek olmasından dolayı Tadic’in transfere sıcak baktığı aktarılırken, teklif edilen ücret de ortaya çıktı.

Olympiakos Başkanı Marinakis, 2 yıllığına 4 milyon euroluk teklif yaptı. Yıldız isim düşünmek için süre istedi.