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Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Ajax şoku! Transfer gerçeğini açıkladı

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#Fenerbahçe#Ajax#Dusan Tadic
Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Ajax şoku Transfer gerçeğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 18:05

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilerden ayrılan ve Ajax’a transfer olması beklenen Tadic ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’den ayrılan ve Hollanda ekibi Ajax’a transfer olması beklenen Dusan Tadic ile alakalı Hollandalı gazeteci Mike Verweij konuştu.

Verweij, yaptığı açıklamada Tadic’in henüz neden Ajax’a imza atamadığını açıkladı.

Kick -off adlı podcastte konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Verweij’in sözleri şu şekilde oldu:

"Tadic'in transferi uzun zamandır düşünülüyordu. Hala seçenekler arasında çünkü Ajax onu kesinlikle almak istiyor.

Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’e Ajax şoku Transfer gerçeğini açıkladı

Ancak şu anda kadro çok dolu ve Ajax'ın önceliği yaşlı futbolcular yerine genç futbolcuları takıma dahil etmek. Bu yüzden Tadic sabırlı olmak zorunda.

Tadic'in bu durumda sabırlı olup olmayacağını bilmiyorum. Daley Blind'i de almak istediklerini biliyorum. Dediğim gibi önce temizlik başlamalı."

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#Fenerbahçe#Ajax#Dusan Tadic

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