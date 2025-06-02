Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası! Ajax olmazsa tuttuğu takıma

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan ve sarı lacivertlilerin Süper Lig’deki son maçına çıkmayan Dusan Tadic, ülkesinde döndü.





Sırp yıldız, geleceği konusunda Ajax’a transfer olmayı beklerken, Hollanda’da kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

Sırbistan basınında yer alan bilgilere göre Ajax taraftarı Tadic’i istiyor ancak Hollanda ekibinin yönetiminde yaşından ve form durumundan dolayı şüpheler mevcut.

AJAX OLMAZSA TUTTUĞU TAKIMA

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Haberin ayrıntılarında Tadic’in, Ajax transferinin gerçekleşmemesi halinde çocukluğunda tuttuğu takım olan Vojvodina’ya transfer olabileceği belirtildi.

Vojvodina Novi Sad’ın gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Tadic transferi sonrası takımda yeni bir yapılanmaya gidebileceği kaydedildi.