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Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası! Ajax olmazsa tuttuğu takıma

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Ajax
Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası Ajax olmazsa tuttuğu takıma
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 16:41

Fenerbahçe’den Edin Dzeko ile birlikte ayrılan ve ülkesine dönen Dusan Tadic’in Ajax’a transfer olacağı yüksük ihtimalle dillendirilirken, Sırbistan basınından konuya ilişkin sürpriz bir haber kaleme alındı. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan ve sarı lacivertlilerin Süper Lig’deki son maçına çıkmayan Dusan Tadic, ülkesinde döndü.

Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası Ajax olmazsa tuttuğu takıma


Sırp yıldız, geleceği konusunda Ajax’a transfer olmayı beklerken, Hollanda’da kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

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Sırbistan basınında yer alan bilgilere göre Ajax taraftarı Tadic’i istiyor ancak Hollanda ekibinin yönetiminde yaşından ve form durumundan dolayı şüpheler mevcut.

Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası Ajax olmazsa tuttuğu takıma

AJAX OLMAZSA TUTTUĞU TAKIMA

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Haberin ayrıntılarında Tadic’in, Ajax transferinin gerçekleşmemesi halinde çocukluğunda tuttuğu takım olan Vojvodina’ya transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe’den ayrılan Tadic için sürpriz transfer iddiası Ajax olmazsa tuttuğu takıma

Vojvodina Novi Sad’ın gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Tadic transferi sonrası takımda yeni bir yapılanmaya gidebileceği kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Ajax

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