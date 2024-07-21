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Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'a Süper Lig'den teklif yağıyor

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#Transfer#Serdar Dursun#Fenerbahçe
Fenerbahçeden ayrılan Serdar Dursuna Süper Ligden teklif yağıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 11:16

Geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık geçiren, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Serdar Dursun, bir başka Süper Lig ekibiyle anlaşmaya çok yakın.

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2022/23 sezonunun bitiminde Fenerbahçe'den ayrılan ve Fatih Karagümrük'e imza atan Serdar Dursun, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geri dönmüştü.

Sezonun bitimiyle Sarı-lacivertli takımdan ayrılan, Fatih Karagümrük ile de sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki golcü futbolcuya Anadolu ekiplerinden teklifler var.

Fanatik'in haberine göre Konyaspor, Serdar Dursun'la bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul kulüplerinin de ilgisi olan golcü futbolcuyla Alanyaspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.

11 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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#Transfer#Serdar Dursun#Fenerbahçe

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