Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'a Süper Lig'den teklif yağıyor

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2022/23 sezonunun bitiminde Fenerbahçe'den ayrılan ve Fatih Karagümrük'e imza atan Serdar Dursun, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geri dönmüştü.

Sezonun bitimiyle Sarı-lacivertli takımdan ayrılan, Fatih Karagümrük ile de sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki golcü futbolcuya Anadolu ekiplerinden teklifler var.

Fanatik'in haberine göre Konyaspor, Serdar Dursun'la bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul kulüplerinin de ilgisi olan golcü futbolcuyla Alanyaspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.

11 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.