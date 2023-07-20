Fenerbahçe'den ayrılan Pelkas'ın yeni adresi belli oldu!

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Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erince takımdan ayrılan Dimitrios Pelkas'ın yeni adresi belli oldu.
Yunan futbolcu, Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre taraflar her konuda anlaşma sağladı. Transfer kısa süre içerisinde resmileşecek.
Haberde Pelkas'ın Başakşehir'de yıllık 1.3 milyon euro kazanacağı da belirtildi.
29 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe formasıuyla 2 sezonda toplam 67 maça çıkıp 13 gol ve 8 asistle oynadı. Yunan futbolcu, Hull City'de 26 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist üretti.