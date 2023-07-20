Fenerbahçe'den ayrılan Pelkas'ın yeni adresi belli oldu!

Haberin Devamı

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erince takımdan ayrılan Dimitrios Pelkas'ın yeni adresi belli oldu.

Yunan futbolcu, Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre taraflar her konuda anlaşma sağladı. Transfer kısa süre içerisinde resmileşecek.

Haberde Pelkas'ın Başakşehir'de yıllık 1.3 milyon euro kazanacağı da belirtildi.

29 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe formasıuyla 2 sezonda toplam 67 maça çıkıp 13 gol ve 8 asistle oynadı. Yunan futbolcu, Hull City'de 26 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist üretti.