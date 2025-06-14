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Fenerbahçe’den ayrılan Osayi’ye dair transfer gerçeği ortaya çıktı!

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Transfer
Fenerbahçe’den ayrılan Osayi’ye dair transfer gerçeği ortaya çıktı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 15:44

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber sarı lacivertlilerle yollarını ayıran Osayi Samuel’e dair oyuncunun ülkesi Nijerya’da önemli bir habere yer verildi ve transfer detayları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerden ayrılan Osayi’ye dair, oyuncunun ülkesi Nijerya’da önemli bir haber kaleme alındı.

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Haberde, Osayi’nin Türkiye’den 2 teklif aldığı ve bu iki teklifi de reddettiği ifade edildi.

Fenerbahçe’den ayrılan Osayi’ye dair transfer gerçeği ortaya çıktı

2.5 MİLYON EURO DOĞRU DEĞİL

Öte yandan Osayi Samuel’in yıllık 2.5 milyon euro istediği ve Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı uygun görmediği iddiasının doğru olmadığı, oyuncunun bu meblağda bir talebi olmadığı bilgisine yer verildi.

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Fenerbahçe’den ayrılan Osayi’ye dair transfer gerçeği ortaya çıktı

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FENERBAHÇE’DE KALMAK İSTEDİ

Haberin ayrıntılarında Osayi’nin, Fenerbahçe’de kariyerine devam etmek istediği ancak sarı lacivertli yönetimden buna ilişkin bir talebin gelmediği aktarıldı. Nijeryalı futbolcu yaşanan bu sürecin ardından Türkiye’den ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe’den ayrılan Osayi’ye dair transfer gerçeği ortaya çıktı

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TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI

Osayi’nin kendisine gelen İngiltere, Almanya ve Fransa’daki teklifleri değerlendirmeye aldığı yazıldı.

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Transfer

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