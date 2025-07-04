Fenerbahçe’den ayrılan Osayi Samuel Birmingham’a transfer oldu! Resmi açıklama geldi

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Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Beşiktaş ile masaya oturan ancak transferinde son anda prüz çıkan Osayi’nin geleceği belli oldu.

Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship takımlarından Birmingham’a transfer oldu.

İngiliz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:

Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aramıza katılan 27 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.