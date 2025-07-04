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Fenerbahçe’den ayrılan Osayi Samuel Birmingham’a transfer oldu! Resmi açıklama geldi

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Osayi Samuel
Fenerbahçe’den ayrılan Osayi Samuel Birmingham’a transfer oldu Resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 11:56

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşen ancak transferi son anda gerçekleşmeye Bright Osayi Samuel’in yeni takımı belli oldu.

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Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Beşiktaş ile masaya oturan ancak transferinde son anda prüz çıkan Osayi’nin geleceği belli oldu.

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Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship takımlarından Birmingham’a transfer oldu.

Fenerbahçe’den ayrılan Osayi Samuel Birmingham’a transfer oldu Resmi açıklama geldi

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İngiliz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu:

Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aramıza katılan 27 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Osayi Samuel

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