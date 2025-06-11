Fenerbahçe’den ayrılan Osayi Samuel Beşiktaş’a transfer oluyor!

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Fenerbahçe ile özleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli kulüplerle görüşme yapan Osayi Samuel’in yeni durağı belli oluyor.

2020-21 sezonında Nijeryalı futbolcu, İngiltere’nin QPR takımından transfer olmuştu.

Osayi, sarı lacivertlilere 450 bin sterlin, (2021 kuruna göre 505 bin Euro’ya) alınmıştı.

Ara transfer sezonunda kadroya katılan oyuncu, Fenerbahçe’ye geldiğinde orta sahanın sağı ve kanat forvet olarak görev alıyordu. Nijeryalı futbolcu bir süre sonra savunmanın sağında denendi ve burada başarılı bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe‘yle şimdiye dek 178 müsabakada rol alan Osayi, 7 gol 15 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLUYOR

27 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile Beşiktaş arasında yapılan ilk görüşmeler olumlu. Tecrübeli oyuncuyla yapılan pazarlıklarda ortak noktada buluşulabilirse Osayi, yeni sezona Beşiktaş formasıyla başlayacak.