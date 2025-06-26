Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Beşiktaş'a transfer oluyor! İşte yapılan teklif

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Fenerbahçe'de yakın zamanda yollarını ayıracak olan Osayi-Samuel’in yeni adresi netleşmek üzere. Beşiktaş, daha önce temasa geçtiği Nijeryalı oyuncu için yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Daha önceki görüşmelerde Osayi-Samuel’in yıllık 2.5 milyon Euro maaş talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

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Hem sağ bek hem de kanat mevkisinde forma giyebilen oyuncu, dinamik yapısı ve savunma katkısıyla dikkat çekiyor.

İŞTE SON TEKLİF

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, oyuncu için 2 milyon Euro'ya kadar çıktığı kaydedildi.