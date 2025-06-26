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Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Beşiktaş'a transfer oluyor! İşte yapılan teklif

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#Beşiktaş Transfer#Osayi-Samuel#Fenerbahçe Transfer
Fenerbahçeden ayrılan Osayi Beşiktaşa transfer oluyor İşte yapılan teklif
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 13:45

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile görüşüyor. Siyah beyazlıların Nijeryalı futbolcuya yaptığı teklif belli oldu.

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Fenerbahçe'de yakın zamanda yollarını ayıracak olan Osayi-Samuel’in yeni adresi netleşmek üzere. Beşiktaş, daha önce temasa geçtiği Nijeryalı oyuncu için yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçeden ayrılan Osayi Beşiktaşa transfer oluyor İşte yapılan teklif

Daha önceki görüşmelerde Osayi-Samuel’in yıllık 2.5 milyon Euro maaş talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Fenerbahçeden ayrılan Osayi Beşiktaşa transfer oluyor İşte yapılan teklif

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

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Hem sağ bek hem de kanat mevkisinde forma giyebilen oyuncu, dinamik yapısı ve savunma katkısıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçeden ayrılan Osayi Beşiktaşa transfer oluyor İşte yapılan teklif

İŞTE SON TEKLİF

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, oyuncu için 2 milyon Euro'ya kadar çıktığı kaydedildi.

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#Beşiktaş Transfer#Osayi-Samuel#Fenerbahçe Transfer

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