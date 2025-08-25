Fenerbahçe'den ayrılan Maximin, Meksika'da şov yaptı! İlk maçında galibiyet golü

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe’den olaylı bir şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin, yeni takımı Club América’da çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Meksika temsilcisi, rakibini 4-2 mağlup ederken Fransız yıldız 62. dakikada Rodriguez’in yerine oyuna dahil oldu.
89. dakikada sahneye çıkan Saint-Maximin, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyetin kapısını araladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki oyuncu, America kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertlilerle yollarını yaz transfer döneminde ayıran Saint-Maximin’in performansı, Club América taraftarlarından da tam not aldı.
⚽️ Allan Saint-Maximin, Club América’daki ilk maçında takımını 89. dakikada 3-2 öne geçirdipic.twitter.com/wJ0eCj39TZ— Spor Arena (@sporarena) August 25, 2025