Fenerbahçe'den ayrılan Maximin, Meksika'da şov yaptı! İlk maçında galibiyet golü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 10:26

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren ve oynadığı futbolundan çok yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Allan Saint-Maximin, 10 milyon Euro bedelle transfer olduğu Meksika kulübü Club America'da ilk maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe’den olaylı bir şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin, yeni takımı Club América’da çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Meksika temsilcisi, rakibini 4-2 mağlup ederken Fransız yıldız 62. dakikada Rodriguez’in yerine oyuna dahil oldu.

 

89. dakikada sahneye çıkan Saint-Maximin, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyetin kapısını araladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki oyuncu, America kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertlilerle yollarını yaz transfer döneminde ayıran Saint-Maximin’in performansı, Club América taraftarlarından da tam not aldı.

