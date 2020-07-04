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GeriFutbol Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya komşudan transfer çağrısı!
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Haber Giriş: 04.07.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya komşudan transfer çağrısı!

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Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'ya komşudan transfer çağrısı!
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla için Yunanistan'ın Panathinaikos takımından transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla için Yunanistan'dan transfer itirafı var.

Panathinaikos Sportif Direktörü Xavi Roca, Şilili futbolcu hakkında konuşurken ''Transferde kulübün mali yapısı nedeniyle çok hareketli olamayacağız. Bonservisle transfer yapma konusunda imkanlarımız yok. Mauricio Isla ise bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

''TEKLİF YAPACAĞIZ''

Roca, ''Bütçe konusunda bir limitimiz var ve sıkı sıkıya bu limite bağlı kalmak zorundayız. Yine de teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz.'' dedi.

Fenerbahçeden ayrılan Mauricio Islaya komşudan transfer çağrısı

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