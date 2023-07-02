Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı resmen açıklandı!

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Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Suudi Arabistan ekibi, transfer sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.
Jorge Jesus, 2018/19 sezonunda yine Al Hilal'i çalıştırmıştı.
SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI
Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus için Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı yönünde iddialar vardı.
🎬 للقصة فصول لم تنتهِ 💙#الهلال pic.twitter.com/pmMdonz3v9— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2023