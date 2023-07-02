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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı resmen açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Al Hilal
Fenerbahçeden ayrılan Jorge Jesusun yeni takımı resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 00:09

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaştı.

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Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Suudi Arabistan ekibi, transfer sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Jorge Jesus, 2018/19 sezonunda yine Al Hilal'i çalıştırmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI

Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus için Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı yönünde iddialar vardı.

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Al Hilal

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