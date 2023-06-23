Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da imzaya yakın!

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Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası finalini kazandıktan sonra ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oluyor.

Portekiz'den Record ve O Jogo'nun haberlerine göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok

Haberde; Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürüldü.

2018/19 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Portekizli teknik adam, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken ligde ikinci sırayı aldı, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı.