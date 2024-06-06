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Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu! 1 yıllık sözleşme...

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#İsmail Kartal #FENERBAHÇE#Al-Taawoun
Fenerbahçeden ayrılan İsmail Kartalın yeni adresi belli oldu 1 yıllık sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:08

Geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ve 99 puan toplayarak sarı - lacivertlilerin tarihine geçen İsmail Kartal, şampiyonluk yarışını 2. sırada bitirmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Kartal'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak ediliyordu.

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Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

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Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Taawoun, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

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Haberin devamında Suudi Arabistan ekibinin deneyimli hocayla 1 yıllık sözleşme için el sıkıştığı kaydedildi.

İsmail Kartal'ın, anlaşma sonrasında sarı - lacivertlilere de ısrarla getirmek istediği Rade Krunic'i de kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

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#İsmail Kartal #FENERBAHÇE#Al-Taawoun

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