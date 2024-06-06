Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu! 1 yıllık sözleşme...

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Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Taawoun, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamında Suudi Arabistan ekibinin deneyimli hocayla 1 yıllık sözleşme için el sıkıştığı kaydedildi.

İsmail Kartal'ın, anlaşma sonrasında sarı - lacivertlilere de ısrarla getirmek istediği Rade Krunic'i de kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.