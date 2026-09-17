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Fenerbahçe'den ayrılan Fred, Brezilya'yı sallıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Atletico Mineiro
Fenerbahçeden ayrılan Fred, Brezilyayı sallıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 12:58

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred, skor katkısı vermeye devam ediyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, dün gece Santos'la oynanan Sudamericana çeyrek final rövanş maçında 2 asiste imza atarak takımının yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. İşte detaylar...

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Sezon başı Fenerbahçe'den ayrılan ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında adeta şova başladı.

Sudamericana çeyrek finalinde Santos'a karşı deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Atlético Mineiro, rövanş maçında geri döndü. Ev sahibi ekip karşılaşmanın normal süresini ve uzatma bölümünü 4-2'lik skorla galip tamamladı.

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FRED 2 ASİST YAPTI!

Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Brezilyalı futbolcu, Bernard'ın 17. saniyede attığı golde ve Reinier'in 20. dakikadaki golünde asisti yapan isimdi.

Fenerbahçeden ayrılan Fred, Brezilyayı sallıyor

MINEIRO PENALTILARLA YARI FİNALDE!

Seri penaltı atışlarında Atletico Mineiro, Santos'u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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Fenerbahçeden ayrılan Fred, Brezilyayı sallıyor

7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Atletico Mineiro formasıyla bugüne dek 7 resmi maça çıkan ve 537 dakika sahada kalan Fred, 1 gol - 3 asist üreterek toplamda 4 gole doğrudan katkı sağlamış durumda.

Fenerbahçeden ayrılan Fred, Brezilyayı sallıyor

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#Fenerbahçe#Fred#Atletico Mineiro

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