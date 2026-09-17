Fenerbahçe'den ayrılan Fred, Brezilya'yı sallıyor!

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Sezon başı Fenerbahçe'den ayrılan ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında adeta şova başladı.
Sudamericana çeyrek finalinde Santos'a karşı deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Atlético Mineiro, rövanş maçında geri döndü. Ev sahibi ekip karşılaşmanın normal süresini ve uzatma bölümünü 4-2'lik skorla galip tamamladı.
FRED 2 ASİST YAPTI!
Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Brezilyalı futbolcu, Bernard'ın 17. saniyede attığı golde ve Reinier'in 20. dakikadaki golünde asisti yapan isimdi.
MINEIRO PENALTILARLA YARI FİNALDE!
Seri penaltı atışlarında Atletico Mineiro, Santos'u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ
Atletico Mineiro formasıyla bugüne dek 7 resmi maça çıkan ve 537 dakika sahada kalan Fred, 1 gol - 3 asist üreterek toplamda 4 gole doğrudan katkı sağlamış durumda.