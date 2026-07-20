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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek! İşte yeni takımı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Emre Mor
Fenerbahçeden ayrılan Emre Mor, Şampiyonlar Liginde boy gösterecek İşte yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 14:48

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Mor, bir süre deneme antrenmanlarına çıktığı ve beğenildiği NEC Nijmegeen'le sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Emre Mor, bir süredir Hollanda Eredivisie takımlarından NEC Nijmegeen'de deneme antrenmanlarına çıkıyordu.

Deneme sürecindeki performansıyla göze girmeyi başaran 28 yaşındaki kanat oyuncusu, NEC Nijmegen ile 2 yıllık resmi sözleşme imzasını attı.

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"ONUN KALİTESİNDEKİ OYUNCULAR NORMALDE BİZİM İÇİN ULAŞILMAZDIR"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan NEC yöneticisi Carlos Aalbers, “Emre olağanüstü yeteneklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır, ancak son sezonlardaki kısıtlı oyun süresi bu transferin gerçekleşebilmesine neden oldu. Tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmesi için birbirimize yardımcı olacağız.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeden ayrılan Emre Mor, Şampiyonlar Liginde boy gösterecek İşte yeni takımı

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMELERİNDE OYNAYACAKLAR

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'ni 3. sırada bitirerek büyük bir sürprize imza atan NEC, bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçerek adını Devler Ligi'nde lig etabına yazdırmak istiyor.

Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Fenerbahçeden ayrılan Emre Mor, Şampiyonlar Liginde boy gösterecek İşte yeni takımı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 6 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Emre Mor

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