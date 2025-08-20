Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'dan olay Süper Lig ve Galatasaray sözleri: '105 puan toplasaydık bile 2. olacaktık!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezondan ve Türkiye'deki futbol ortamından bahsetti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA BASKI VAR"

Kariyerinde Almanya, İtalya ve İngiltere gibi büyük liglerde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi takımların formalarını terleten Dzeko, Türkiye'de çok fazla baskı olduğunu belirterek, "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var. Twitter (yeni adıyla X) orada çok önemli. İnsanların ruh hallerini ve hoşnutsuzluklarını o platform belirliyor, ortamı etkiliyor. Mesela geçen gece güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin penaltıyı gole çevirmek istediğini tweetlemeye başladı ve hakemin ayağının hareketini vurguladı" şeklinde konuştu.

"105 PUAN ALSAYDIK BİLE İKİNCİ OLURDUK!"

İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda 99 puan toplamalarına rağmen Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırdıkları hatırlatılan Dzeko, "O sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamladık, ama 105 puan alsaydık yine de ikinci olurduk" sözleriyle 'saha dışı etkenler'e dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK MOURINHO'NUN TAKINTISI!"

Jose Mourinho'nun şampiyonluğu bir takıntı haline getirdiğini belirten Dzeko, "Mourinho'nun kesinlikle şampiyonluğu kazanmak istediğini biliyorum, bu artık neredeyse bir takıntı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkarken 46 gol atıp 18 de asist üretmişti.