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Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'ya sürpriz talip! Transfer görüşmesi yaptılar

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Edin Dzeko
Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 11:38

Fenerbahçe’de binlerce taraftar tarafından karşılanan ancak sessiz sedasız bir şekilde takımdan ayrılan Edin Dzeko ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı. Dzeko’ya, Güney Amerika’dan talip olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe’de yaklaşık iki sezon forma giyen ve sarı lacivertlilerin unutulmaz golleri arasına giren Boşnak yıldız Dzeko ile alakalı ilginç bir transfer haberi gündeme geldi.

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Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar

AYRILIK ŞEKLİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yönetici Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile beraber sarı lacivertlilerin tesislerinin restoranında Tadic ile beraber ayrılık konuşması yapılması taraftarlar tarafından tepki toplamıştı.

Dzeko ve Tadic gibi iki değere daha iyi bir veda edilmesi konusunda sarı lacivertliler fikir birliğine varmıştı.

Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar

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SON MAÇA ÇIKMADILAR

Dzeko ve Tadic, bilindiği üzere fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynadığı Süper Lig’in 38. haftasında‘daki maça çıkmama kararı almış ve her iki futbolcu da ülkelerine dönmüştü.

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Tadic konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız bir karardı. Kulübün imajını zedelemek istemedik. Taraftarlar her zaman bizi destekledi. Veda şekli benim için problem değil. Statta olmasını tercih ederdim ama şu an ambiyans iyi değil."

Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar

DZEKO’YA İLGİNÇ TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe’den ayrılıp ülkesine dönen Edin Dzeko’nun yeni durağının neresi olacağı merak konusu olurken çeşitli kaynaklar daha önce Fiorenta’nın ilgisinin olduğunu yazıyordu.

Boşnak golcüye Fiorentina haricinde yeni bir talip daha çıktı. Ancak bu talip Avrupa’dan değil.

Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar

FLUMINENSE DZEKO’YU İSTİYOR

Haziran’da başlayacak Dünya Kulüpler Kupası şampiyonası öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Brezilya ekibi Fluminense, Edin Dzeko’yu radarına almış durumda.

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Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

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Fenerbahçe'den ayrılan santrafor Edin Dzeko, Fluminense'nin opsiyonu oldu

Fluminense, bu ayın 17'sinde düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası için takviye arayışını sürdürüyor. Kulüp, transfer pazarında aktif olarak yer alıyor ve ABD'de düzenlenmesi planlanan kıtalararası turnuvaya (Dünya Kulüpler Kupası) önemli isimleri kazandırabilir.

Fenerbahçeden ayrılan Dzekoya sürpriz talip Transfer görüşmesi yaptılar

Takımın santrfor pozisyonu için son dönemde öne çıkan isimlerden biri de Boşnak Edin Dzeko. Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve Türkiye Ligi'nde 14 gol atan golcü, Türk ekibi tarafından serbest bırakıldı. Dzeko 39 yaşında olmasına rağmen, deneyimi ve yetenekleriyle turnuvada Fluminense'ye değer katabilir.

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Kulübün hamleleri piyasayı hareketlendirmeye aday ve eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Dzeko, Fluminense'de son bir dans daha edebilir ve bu durum takımın Dünya Kupası'ndaki performansına katkı sağlayabilir.

 

 

 

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Edin Dzeko

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