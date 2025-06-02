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Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu! Transfer görüşmesi yaptı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Edin Dzeko
Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu Transfer görüşmesi yaptı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 13:44

Fenerbahçe’den sessiz sedasız ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko’nun yeni takımı belli oluyor. Boşnak golcü, yeni kulübünün yöneticisiyle görüşme gerçekleştirdi.

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Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynamasının ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Edin Dzeko, sarı lacivertlilerde unutulmaz anılar yaşamasının ardından sessiz sedasız ayrıldı.

Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu Transfer görüşmesi yaptı

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Boşnak golcü ligin son maçında aldığı kararla beraber sahada olmadı ve ülkesine döndü.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dzeko’nun yeni durağı merak konusu olurken, İtalyan basınından konuya ilişkin önemli bir haber kaleme alındı.

Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu Transfer görüşmesi yaptı

DZEKO GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Çizme medyasında yer alan bilgilere göre Dzeko, Serie A kulübü Bologna’ya transfer olmaya çok yakın.

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Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu Transfer görüşmesi yaptı

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Boşnak golcü bu bağlamda Bologna Sportif Direktörü Giovanni Sartori ile görüşmede bulundu.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Edin Dzeko

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