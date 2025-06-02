Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı belli oldu! Transfer görüşmesi yaptı

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Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynamasının ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Edin Dzeko, sarı lacivertlilerde unutulmaz anılar yaşamasının ardından sessiz sedasız ayrıldı.
Boşnak golcü ligin son maçında aldığı kararla beraber sahada olmadı ve ülkesine döndü.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dzeko’nun yeni durağı merak konusu olurken, İtalyan basınından konuya ilişkin önemli bir haber kaleme alındı.
DZEKO GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Çizme medyasında yer alan bilgilere göre Dzeko, Serie A kulübü Bologna’ya transfer olmaya çok yakın.
Boşnak golcü bu bağlamda Bologna Sportif Direktörü Giovanni Sartori ile görüşmede bulundu.