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Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi! İşte nedeni

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#Fenerbahçe#Transfer#Duşan Tadiç
Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi İşte nedeni
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 15:42

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli takımlarla görüşen Tadic, son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’a önerildi ancak bu öneri reddedildi.

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Fenerbahçe’den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, kendine takım arıyor.

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ajax’a transfer olması beklenen yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi İşte nedeni

Hollanda ekibinin kadrosundaki şişkinlik ve elinden oyuncu çıkarmak zorunda olması, bu transfere engel olmuştu.

Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi İşte nedeni

ÜLKESİNİN TAKIMINA ÖNERİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardBasketbol ından Dusan Tadic, ülkesinin takımından Partizan’a önerildi ancak transfer askıya alındı.

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Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi İşte nedeni

SON ÖNERİ YUNANİSTAN

Yunan medyasında yer alan habere göre Tadic, son olarak Panathinaikos’a önerildi.

Pana’lı yetkililerce, Tadic’in maaşının karşılanamayacağını oyuncunun temsilcisine iletti.

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Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi İşte nedeni

Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon Euro kazanan oyuncunun, aynı meblağı istediği ve Panathinaikos yetkililerinin bu ücreti ödeyemeyeceğini bildirdiği aktarıldı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Duşan Tadiç

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