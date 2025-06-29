Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in transferi veto edildi! İşte nedeni

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Fenerbahçe’den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, kendine takım arıyor.

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ajax’a transfer olması beklenen yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Hollanda ekibinin kadrosundaki şişkinlik ve elinden oyuncu çıkarmak zorunda olması, bu transfere engel olmuştu.

ÜLKESİNİN TAKIMINA ÖNERİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardBasketbol ından Dusan Tadic, ülkesinin takımından Partizan’a önerildi ancak transfer askıya alındı.

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SON ÖNERİ YUNANİSTAN

Yunan medyasında yer alan habere göre Tadic, son olarak Panathinaikos’a önerildi.

Pana’lı yetkililerce, Tadic’in maaşının karşılanamayacağını oyuncunun temsilcisine iletti.

Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon Euro kazanan oyuncunun, aynı meblağı istediği ve Panathinaikos yetkililerinin bu ücreti ödeyemeyeceğini bildirdiği aktarıldı.