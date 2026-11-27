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Sezon başında Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörü olarak göreve başlayan, tecrübeli teknik adamın ayrılığının ardından iki maçlığına geçici teknik direktör olarak görevlendirilen Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertli takımla yollarını ayırmıştı.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın haberine göre; Dirk Kuyt, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden OH Leuven ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

46 yaşındaki genç teknik adamın kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve pazartesi günü takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

DÜŞME HATTININ 5 PUAN ÜZERİNDELER

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Oud-Heverlee Leuven, 12 haftası geride kalan Belçika Jupiler Pro Lig'de topladığı 12 puanla 13. sırada, düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor.

1.5 YIL ARADAN SONRA BELÇİKA'YA DÖNÜYOR

2023/2024 sezonunun ikinci devresinde Belçika 2. Lig ekiplerinden Beerschot'u çalıştıran Kuyt, buradaki ilk 6 ayında takımı 1. Lig'e taşımayı başarmıştı.

2024/2025 sezonunda yapılması daha önce kararlaştırılan yatırımların yapılmayışı ve kadronun yeterince güçlendirilmemesi nedeniyle oldukça zorlanan Beerschot yeniden 2. Lig'e düşmüş ve Haziran 2025'te Kuyt ile yollar ayrılmıştı.

Kuyt teknik direktörlük kariyerinde Beerschot dışında ülkesi Hollanda'da ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA 2 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli takımın başında iki maça çıkan Dirk Kuyt; Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1'lik skorla yenilmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.