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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2020 - 20:18,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, başkan oluyor!

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Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, başkan oluyor!
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Toulouse'un hisselerinin yüzde 85'i satılıyor.

Amerikan şirketi RedBird Capital Partners ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Amerikalı yatırımcıları temsil eden Comolli'nin, Toulouse'da başkanlık görevini yürüteceği kaydedildi.

Damien Comolli, ocak ayında Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrılmıştı.

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