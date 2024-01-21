Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim'da bekleneni veremedi! Yeni takımı da açıklandı...

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Fenerbahçe'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından 2023'ün yaz transfer döneminde 12.3 milyon euro bedelle Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için işler beklediği gibi gitmedi.

Macar futbolcu, Alman ekibinde kendisinden bekleneni veremedi ve sezon sonuna kadar bir başka Bundesliga takımına kiralandı.

FREIBURG AÇIKLADI

Freiburg, Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihind 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 26 yaşındaki stoper, sarı - lacivertli formayla 117 maça çıkmış ve 7 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Bu sezon Hoffenheim ile 5 maça çıkabilen Szalai, 334 dakika süre aldı.