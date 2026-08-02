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Fenerbahçe'den ayrılan Arturs Zagars'tan sürpriz tercih!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Arturs Zagars#Transfer
Fenerbahçeden ayrılan Arturs Zagarstan sürpriz tercih
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 16:20

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Arturs Zagars'ın, kariyerine Çin'de devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

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BasketNews'te yer alan habere göre 26 yaşındaki Arturs Zagars, Çin Basketbol Ligi (CBA) ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls ile anlaşmaya yakın. Haberde, Zagars'ın EuroLeague ve EuroCup'tan gelen teklifleri geri çevirerek Asya'ya gitmeyi tercih ettiği aktarıldı.

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Transferin resmiyet kazanması halinde Zagars, CBA'da forma giyen ilk Letonyalı basketbolcu olacak.

Fenerbahçeden ayrılan Arturs Zagarstan sürpriz tercih

Zagars, 2023 yılında Letonya Milli Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk sezonunu kiralık olarak Wolves Vilnius'ta geçiren oyun kurucu, daha sonra sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katıldı.

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Sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon EuroLeague'de yalnızca 5 maçta forma giyen Zagars, 3.4 sayı ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Bir önceki sezon ise Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonu olan kadrosunda yer alarak 22 maçta 5.9 sayı, 2.3 asist ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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#Fenerbahçe#Arturs Zagars#Transfer

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