Fenerbahçe'den ayrılan Arturs Zagars'tan sürpriz tercih!

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BasketNews'te yer alan habere göre 26 yaşındaki Arturs Zagars, Çin Basketbol Ligi (CBA) ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls ile anlaşmaya yakın. Haberde, Zagars'ın EuroLeague ve EuroCup'tan gelen teklifleri geri çevirerek Asya'ya gitmeyi tercih ettiği aktarıldı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Zagars, CBA'da forma giyen ilk Letonyalı basketbolcu olacak.

Zagars, 2023 yılında Letonya Milli Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk sezonunu kiralık olarak Wolves Vilnius'ta geçiren oyun kurucu, daha sonra sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katıldı.

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Sakatlıklarla mücadele ettiği geçen sezon EuroLeague'de yalnızca 5 maçta forma giyen Zagars, 3.4 sayı ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Bir önceki sezon ise Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonu olan kadrosunda yer alarak 22 maçta 5.9 sayı, 2.3 asist ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.