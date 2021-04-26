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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi'ne protesto! Maç öncesi o tişörtler...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesinde futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaratan Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti.

Sarı lacivertli futbolcular, Kasımpaşa maçı öncesinde üzerinde "Oyuna dön! Kulüpler Süper Lig'e karşı" yazan tişörtlerle sahaya çıktı ve seremoniye bu şekilde katıldılar.

Fenerbahçe'nin bu hareketi özellikle sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Fenerbahçeden Avrupa Süper Ligine protesto Maç öncesi o tişörtler...

Fenerbahçeden Avrupa Süper Ligine protesto Maç öncesi o tişörtler...

Fenerbahçeden Avrupa Süper Ligine protesto Maç öncesi o tişörtler...

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