Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi'ne protesto! Maç öncesi o tişörtler...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesinde futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaratan Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti.

Sarı lacivertli futbolcular, Kasımpaşa maçı öncesinde üzerinde "Oyuna dön! Kulüpler Süper Lig'e karşı" yazan tişörtlerle sahaya çıktı ve seremoniye bu şekilde katıldılar.

Fenerbahçe'nin bu hareketi özellikle sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...