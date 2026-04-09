Fenerbahçe'den Asensio'nun sakatlığı hakkında açıklama!

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, sponsor hastanesinde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.