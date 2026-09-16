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Fenerbahçe'den Asensio müjdesi: Konyaspor maç kadrosunda yer alacak

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#Fenerbahçe#Marco Asensio#Konyaspor Maçı
Fenerbahçeden Asensio müjdesi: Konyaspor maç kadrosunda yer alacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 14:30

Fenerbahçe'nin resmi yayın organından yapılan açıklamada, Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio, Konyaspor maç kadrosunda yer alacak. 

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Sağlık Bilgilendirme

22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio’nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür.

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır.

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#Fenerbahçe#Marco Asensio#Konyaspor Maçı

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