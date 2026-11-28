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Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe sürpriz bir ismi, Cristhian Mosquera’yı gündemine almıştı. Yönetim, bu konuda hızlı harekete geçti. Arsenal’e, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralamak için teklif yapıldı.

ARSENAL AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İngiliz basınında konuyla ilgili çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, fazla süre alamayan Mosquera’nın gelişiminin ilerlemesi için kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Her iki takım da genç savunmacının vereceği kararı bekliyor.

MOSQUERA'NIN KARARI BEKLENİYOR

İspanyol yıldız, Sarı-lacivertliler’e yeşil ışık yakarsa, Fenerbahçe ve Arsenal yönetimleri masaya oturacak. Anlaşmanın finansal ve sportif şartları görüşülecek.

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ARSENAL OYNATILMA GARANTİSİ, FENERBAHÇE MAAŞ DESTEĞİ İSTİYOR

İngiliz ekibinin önceliği, Mosquera için belirli sayıda maçta oynama garantisi verilmesi. Sarı-lacivertlilerin beklentisi ise Arsenal’in maaş desteği sağlaması. İngiliz basınına göre satın alma opsiyonu olması beklenmiyor.

TALİBİ ÇOK

Cristhian Mosquera, Inter, Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal’in de radarında. Inter’in, Arsenal’in istediği forma garantisini vermesinin zor olduğu vurgulandı. Benfica’nın kiralama yarışında Fenerbahçe’nin en ciddi rakibi olması bekleniyor ancak henüz resmi bir girişimleri olmadı. İngiliz ekibi, Mosquera’yı Avrupa dışına göndermek istemediği için Suudi ekiplerinin şansı düşük görünüyor. Onlar için tek seçenek, astronomik bir rakamla transfer teklifi yapmak.

HEM STOPER HEM SAĞ BEK, +4 KONTENJANINA UYGUN

22 yaşındaki oyuncu, hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabiliyor.

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Mosquera, altyapısından yetiştiği Valencia’dan 2025 yazında 15 milyon euro karşılığında Arsenal’e transfer oldu. Genç oyuncu, 15 kez İspanya U21 Milli Takımı’nın formasını terletti, 2 hazırlık müsabakasında da İspanya A Milli Takımı’nda oynadı.

Eğer transfer gerçekleşirse, başarılı oyuncu +4’lük yabancı kontenjanında yer alacak.

Cristhian Mosquera, bu sezon 5 resmi maçta 377 dakika süre alabildi.