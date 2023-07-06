Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi

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Fenerbahçe, Arda Güler'i 20 milyon Euro bonservis artı 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e gönderdi.

Arda Güler transferi uluslararası çapta büyük ses getirirken ülkemizde de genç yıldızla ilgili on binlerce paylaşım yapıldı.

Arda Güler'i tebrik edenlerden biri de Milli Takımlar sosyal medya hesabıydı.

Ancak Milli Takımlar hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe ibaresinin yer almaması sarı lacivertlilerin tepkisine neden oldu.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Milli Takımlar'ın paylaşımına "Düzeltme" diyerek yanıt verdi.