Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme açıklaması! Menajeri kulüple temasa geçmiş...

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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini maddi sebeplerden ötürü geri çeviren Anthony Nwakaeme ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüp oyuncuyla ilgili hiçbir temasta bulunmadıklarını açıklarken, Nwakaeme'nin menajerinin kendileriyle iletişime geçtiğini ancak olumsuz dönüş yaptıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şöyle;



"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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ARŞİV - TRABZONSPOR GÜNLERİYLE NWAKAEME