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Fenerbahçe'den Ankara'daki ziyaretlerle ilgili açıklama: Mesnetsiz iddialar

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#ANKARA
Fenerbahçeden Ankaradaki ziyaretlerle ilgili açıklama: Mesnetsiz iddialar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:23

Fenerbahçe, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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Sarı-lacivertli kulüp ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. İddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni yönetim kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'miz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır."

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Fenerbahçeden Ankaradaki ziyaretlerle ilgili açıklama: Mesnetsiz iddialar

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#ANKARA

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