Fenerbahçe'den Ankara'da bir ilk! Yeni transfer Nene'den siftah

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

ZEKİ MURAT GÖLE'DEN TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.

Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.

Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE





Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi. West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.

30 AĞUSTOS





Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.

Stada gelen taraftarlar ise Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı. Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.

NENE SİFTAH YAPTI





Mücadelenin 14. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene’nin yaptığı dokunuş Pereira’ya çarptı ve top ağlarla buluştu.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Malili genç oyuncu, 14 dakikada gol sevinci yaşadı.

EN-NESYRI FİŞİ ÇEKTİ





Maçın 35. dakikasından itibaren ise sarı - lacivertlilerde En-Nesyri sazı eline aldı. İlk olarak Archie Brown’ın sol kanattan ortasında top filelerle buluşturan Faslı yıldız, farkı 2'ye çıkarttı.

Sadece 5 dakika sonra ise Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü.

FENERBAHÇE'DEN BİR İLK





İlk yarının tamamlanmasıyla Fenerbahçe, tarihinde bir ilke imza attı.

Sarı - lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol birden buldu.