Fenerbahçe'den Anderson Talisca transferinde Victor Osimhen formülü! Denge değiştirme planı...

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr formasını terleten Anderson Talisca'nın kulübüyle yollarını ayıracağı gündeme geldi.

Süper Lig'de bir dönem kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan ve iz bırakmayı başaran Talisca, Türkiye'ye dönmeye çok yakın.

DEVRE ARASI KRİTİK

İtalyan muhabir Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamayı arzuluyor. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları yakın zamanda yıldız futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıca taraflar arasında temasın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklendiği aktarıldı.

OSIMHEN FORMÜLÜ

Fenerbahçe yönetiminin bu transfere olan inançlarının yüksek olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın zor süreçten geçerken Victor Osimhen transferinin camiadaki karabulutların dağılmasına sebep olması formul olarak gözüküyor.

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Fenerbahçe yönetimi de herkes tarafından kabul edilen yıldız bir isme sarı lacivertli formayı giydirerek taraftarını heyecanlandırmak istiyor.

Dengeleri değiştirmek isteyen Fenerbahçe'de Talisca transferiyle taraftarı havaya sokmak hem de Jose Mourinho'nun elini rahatlatmayı hedefliyor.

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Talisca'yı Al-Nassr'ın göndermek istediği ileri sürülmüştü. 30 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'nun da özel olarak harekete geçeceği ve takımı güçlendirmek için görüşmelerde bulunacağı belirtilmişti..

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da Talisca için rekabette yer aldığı ancak sarı - lacivertlilerin bir adım önde olduğu ifade edilmişti.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı.