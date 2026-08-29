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Fenerbahçe'den Anderson Talisca açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Samsunspor
Fenerbahçeden Anderson Talisca açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 16:51

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi

 

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Samsunspor

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