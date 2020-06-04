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Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk transferi için Alper Potuk teklifi!

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil edebilmek için takasta Alper Potuk'u teklif yapmayı düşünüyor.

Yeni sezonda yerli oyuncuların transferine ağırlık vermeyi düşünen Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine takasta Alper Potuk'u önerdi.

Göztepe'nin ise Alper'in yıllık 1.3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle bu teklife şimdilik soğuk baktığı iddia edildi.

ALPER ARTI BİR MİKTAR PARA

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoper için ısrarcı olduğu ve Göztepe'ye Alper'in yanı sıra bir miktar para da teklif edebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, hem stoper hem de orta sahada görev yapabilen Alpaslan'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. (Takvim)

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