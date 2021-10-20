Fenerbahçe'den Ali Şansalan tepkisi! O dakikada yayın kesildi...

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Sarı lacivertliler, Süper Lig'de karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup olurken hakem Ali Şansalan'ın kararları tartışma konusu oldu.

Müsabakanın 23. dakikasında Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan ihraç eden Ali Şansalan, Fenerbahçe'nin tepkisini çekerken sarı lacivertliler, FB TV üzerinden yaptığı yayınla tepkisini sürdürdü.

Kim'in haksız yere oyundan atıldığını belirten sarı lacivertliler, FB TV'de Trabzonspor maçının tekrarını Kim'in kırmızı kart gördüğü 23. dakikaya kadar yayınlayıp şu mesajla sonlandırdı:

"Maçın 23. dakikasından sonra bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir."