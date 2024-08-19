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Fenerbahçe'den, Ali Koç'a yapılan saldırı ile ilgili 5 soru!

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#FENERBAHÇE#Göztepe#Ali Koç
Fenerbahçeden, Ali Koça yapılan saldırı ile ilgili 5 soru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 18:53

Fenerbahçe, Göztepe maçında Başkan Ali Koç'a İzmir'de yapılan saldırı ile ilgili yetkililere sorular yöneltildi.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yetkilere sorular yöneltildi.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç’a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

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3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."

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#FENERBAHÇE#Göztepe#Ali Koç

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