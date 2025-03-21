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Fenerbahçe'den Alessia Orro bombası!

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#Fenerbahçe#CEV#Voleybol
Fenerbahçeden Alessia Orro bombası
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığı sonrası kadroda operasyon yapma kararı alan Fenerbahçe, prensipte anlaştığı Polonyalı orta oyuncu Korneluk’un ardından İtalyan pasör Orro’yu da renklerine katmak için büyük çaba sarf ediyor. Fenerbahçe, Korneluk ve Orro’nun ardından bir de libero alacak.

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CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3-0’ın rövaşında Vakıfbank’a kendi sahasında önce 3-1, ardından altın sette yenilerek elenen Fenerbahçe Medicana’da beklenen operasyonun ikinci adımı da atıldı.

Daha önce Polonya Milli Takımı ve KS DevelopRes Rzseszow Kulübü’nün 2 metrelik orta oyuncusu Agnieszka Korneluk ile prensipte anlaşan sarı lacivertliler, şimdi de Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Vero Volley Milano’nun dünyaca ünlü yıldızı Alessia Orro’nun peşine düştü.

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Vero Volley yönetimiyle görüşecek

İtalyan basınında yer alan habere göre F.Bahçe yönetimi, 26 yaşında ve 1.78 metre boyundaki pasörün transferi için tam anlamıyla kesenin ağzını açtı. İtalyan yıldıza her sezon için 600 bin Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif eden sarı lacivertliler, bir sene daha mukavelesinin bulunduğu Vero Volley Milano’ya da bonservis için 600 bin Euro önerdi. İtalya Milli Takımı’nda da forma giyen Orro’nun bu cazip teklife sıcak baktığı ancak son kararını kulübü ile görüştükten sonra vereceği bildirildi.

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#Fenerbahçe#CEV#Voleybol

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