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GeriFutbol Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı öncesi çarpıcı karar! 2 gün önce Antalya'ya gidecekler
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı öncesi çarpıcı karar! 2 gün önce Antalya'ya gidecekler

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Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı öncesi çarpıcı karar! 2 gün önce Antalya'ya gidecekler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli takım, iki gün sürecek kamp için salı günü Antalya'ya gidecek.

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç ve dayanıklılık koşularıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Bright Osayi-Samuel'in takımla çalıştığı, Nazım Sangare'nin ise tedavisine başlandığı ifade edildi. Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, iki gün sürecek kamp için yarın Antalya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, yarın akşam bu kentte yapacağı ve bir bölümünü basına açık gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçeden Alanyaspor maçı öncesi çarpıcı karar 2 gün önce Antalyaya gidecekler

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