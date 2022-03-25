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Fenerbahçe'den akademiye Güney Kore'den takviye! Jin-ho Jo transferi açıklandı

#Fenerbahçe#Güney Kore#Jeonbuk
Fenerbahçeden akademiye Güney Koreden takviye Jin-ho Jo transferi açıklandı

Fenerbahçe, Güney Kore’nin Jeonbuk Kulübü'nden 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu transfer etti.

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Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen 2003 doğumlu oyuncu Jin-ho Jo'yu amatör sözleşmeyle akademisine kattığını açıkladı.

Lisansı çıkartılan Jin-ho Jo, U19 takımında forma giyecek.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.

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#Fenerbahçe#Güney Kore#Jeonbuk

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