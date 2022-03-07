Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'den Ahmet Özdemir için başsağlığı mesajı

#Fenerbahçe#Ahmet Özdemir#Fenerbahçe - Trabzonspor
Fenerbahçeden Ahmet Özdemir için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Ahmet Özdemir için başsağlığı mesası yayınladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den Ahmet Özdemir için yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam Fenerbahçemizin, Trabzonspor ile oynadığı müsabakayı televizyon başında izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Ahmet Özdemir’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kalbinden Fenerbahçe sevgisini eksik etmeyen, sarı laciverte olan aidiyetiyle bizleri derinden etkileyen 27 yaşındaki genç taraftarımız, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Camiamız, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan bu güzel insanı asla unutmayacak!

Merhum Ahmet Özdemir’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ahmet Özdemir#Fenerbahçe - Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna