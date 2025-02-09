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Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçeden Adana Demirsporun çekilme kararı sonrası açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 20:31

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi ile açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

Gözden KaçmasınAdana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildiAdana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!Haberi görüntüle

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

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