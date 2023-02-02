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Fenerbahçe'den Adana Demirspor maçı sonrası sert tepki: 'Daha nasıl katledilebilir!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 23:40

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında hakem kararlarını eleştirdi.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları;

Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça

HER ŞEY ORTADA

Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti

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BİR DAHA İSTEMİYORUZ

Bir takım daha nasıl katledilebilir! Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça! Kim emir verdi sana Fenerbahçe'yi katletmen için? Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz.

YETER ARTIK!

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Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

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