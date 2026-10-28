Fenerbahçe'den açıklama: Yeni teknik direktör belirlenene kadar sorumlu Dirk Kuyt

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

'YENİ TEKNİK DİREKTÖRE KADAR KUYT GÖREVDE'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.