Fenerbahçe’den 50 milyon Euro'luk hamle

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Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Puma ile olan forma sponsorluğu anlaşması da sona erecek olan Fenerbahçe atacağı yeni imza ile kulübe önemli bir gelir kazandıracak. Eski forma sponsoru Adidas ile yeniden anlaşan sarı lacivertliler söz konusu sözleşmeye göre senede 10 milyon Euro garanti ücret elde edecek. Ayrıca yapılacak anlaşma ile amatör branşlar için de Adidas 2.5 ila 4 milyon Euro arasında bir rakam ödeyecek.

PAYI YÜZDE 65 OLACAK

Forma satışından alacağı oran da artacak olan Fenerbahçe’nin payı yüzde 65, Adidas’ın ise yüzde 35 olacak. Yeni sezonla birlikte her şey dahil edildiğinde kulübün kasasına yeni anlaşmayla birlikte yıllık 45- 50 milyon Euro seviyesinde bir rakamın girmesi öngörülüyor.

KANARYA POTADA 2 AVRUPA SINAVINDA

F.Bahçe Beko, THY EuroLeague’de bugün deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. TSİ 22.30’daki maçı S Sport’ta. F.Bahçe Opet ise FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu 5. hafta mücadelesinde TSİ 22.00’de Casademont Zaragoza’ya konuk olacak.