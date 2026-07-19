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Fenerbahçe'den 5 futbolcu için sakatlık açıklaması!

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Nene
Fenerbahçeden 5 futbolcu için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 19:55

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 5 futbolcu için açıklama geldi.

Sarı-lacivertli ekip, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

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Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livaković: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Bunlar dışında sakatlığı bulunan futbolcumuz bulunmamaktadır.

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Nene

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