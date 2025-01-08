Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk karar! Galatasaray ile farkı kapatmak için...

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10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermekte kararlı olan Fenerbahçe’de yönetim devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bugün medyanın karşısına geçecek olan başkan Ali Koç’un Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık farka rağmen havlu atmadıklarını bizzat açıklaması beklenirken sarı lacivertlilerin ocak transferinde izleyeceği strateji ve belirlenen bütçe de büyük oranda netleşti. Hücum hattında Anderson Talisca’nın takıma katılması için adeta saatleri sayan sarı lacivertliler; 2 stoper ve 1 de sol bek olmak üzere 4 transferle kadrosunu takviye hazırlanıyor.

DANSO’NUN PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro. hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra Rodrigo Becao’nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor. Yönetimin belirlediği ilk isim ise Fransız ekibi Lens’te forma giyen 26 yaşındaki Kevin Danso. Milli takımda da forma giyen Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilirken kulübüyle 2027 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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GALATASARAY DA İLGİLENİYOR İDDİASI

Sarı lacivertliler Danso için Lens ile pazarlıklarını sürdürürken deneyimli futbolcuya ezeli rakip Galatasaray’ın da talip olduğu iddia edildi. Lens’in 2021-22 sezonu öncesi 5.5 milyon Euro bonservisle Augsburg’dan kadrosuna kattığı Danso, Fransız ekibinde 127 maçta görev yaparken 4 gol attı, 6 da asist yaptı. 2. stoper için de sarı lacivertliler alternatif isimlerle temaslarını devam ettiriyor. Bu arada sol bek için ABD’de Philadelphia Union forması giyen Kai Wagner ismi gündeme gelirken 2 milyon Euro’ya serbest kalacak olması Alman futbolcunun transferini cazip hale getiriyor.